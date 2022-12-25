«Сокращают время»: как «обезвредить» подарки с плохой энергетикой?

Презенты могут сделать жизнь невыносимой, если с ними не «договориться».

Подарки с плохой энергетикой — опасная вещь: их и выкинуть жалко, и хранить не к добру. Но есть способы, которые помогают нейтрализовать злую силу этих предметов. О том, как это сделать, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

К примеру, если вам решили подарить дорогой нож или ультрасовременную бритву, то эксперт рекомендует совершить над такими вещами своеобразный ритуал. Тогда можно расслабиться и не ждать, когда жизнь начнет пускать в спину дротики.

«Во-первых, нужно своими словами обязательно проговорить над таким предметом: „Я тебя принимаю, ты не несешь мне никакой агрессивной жесткой энергии. Ты пришел ко мне с добрым посылом“. То есть, вы занимаетесь такой бытовой магией с этим предметом. Ведете некое такое волновое энергетическое перепрограммирование», — рассказала Абравитова.

С часами, как еще с одним «нехорошим» подарком, стоит действовать по похожему сценарию и помнить, что он требует человеческого общения. Дело в том, что с появлением в доме этот предмет — хозяин вашего времени и планов. Хотите многое успеть — попросите об этом с поклоном.

«"Друг, я прошу тебя помогать мне во всем. Я прошу тебя, где нужно, сокращать для меня время, а где нужно — растягивать. Я прошу тебя служить мне». То есть вы, скажем, с таким дружественным партнерством, посылом подходите к этим часам и реально договариваетесь о взаимном партнерстве. «Я за тобой ухаживаю, я тебя вовремя завожу, я тебя вовремя чищу, я тебя храню утром в бархатной коробочке». То есть, вот такая бытовая магия. Она очень хорошо работает, и она может вас сохранить от каких-нибудь неприятных историй, связанных с этими подарками», — советует таролог.

Если же вам дарят спиртные напитки и сладости подозрительные и малознакомые люди, лучше вообще не церемониться и отправить их в урну. Важно помнить, что вокруг много людей, увлекающихся магией. Как правило, этим злоупотребляют девушки: выпьете рюмку-другую, и влюбитесь безнадежно и бесповоротно.

Или можно поступить другим образом: поставьте такую бутылочку вина или коньяка на общий стол — на других заклинание точно не подействует.

«Либо можно передарить подарок человеку того пола, от которого вы получили подарок. Если девушка получила его от молодого человека, то лучше подарить молодому человеку», — объяснила Абравитова.

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