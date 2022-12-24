«Мажор» на Porche признался, что пил перед смертельным ДТП в Петербурге

Пьяный мажор на Porsche, который устроил смертельное ДТП на обледеневшей дороге в Кронштадт, признался в том, что был пьян и несся со скоростью 100 километров в час. «Известия» узнали подробности.

Как рассказал сам виновник аварии, в тот вечер он выпил четыре бутылки пива. Но вместо того, чтобы лечь спать, поехал помогать другу — у того автомобиль застрял в сугробе.

Парень взял элитную иномарку отца-бизнесмена и сел за руль. Сам момент столкновения он даже не помнит, пришел в себя только во время медицинского освидетельствования.

Пьяный гонщик на Кольцевой автодороге врезался сразу в две машины. 60-летняя женщина-водитель одной из них погибла, она была известным в Петербурге врачом.

Дело взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета. Суд арестовал мажора на два месяца.