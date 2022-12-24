Рудковская восхитилась внешностью подросшей дочери Алеси Кафельниковой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 208

Продюсер отметила, что маленькая Киара очень похожа на маму.

Рудковская восхитилась внешностью подросшей дочери Алеси Кафельниковой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Продюсер Яна Рудковская удивилась, насколько модель Алеся Кафельникова и ее дочь Киара похожи. 24-летняя звездная мама опубликовала в личном блоге новое фото с малышкой Киарой от мужа-бизнесмена Георгия Петришина. Кадр был сделан на Бали, где девочка живет с бабушкой. К Новому году Кафельникова прилетела на остров провести праздники с наследницей. Крошка действительно растет белокурой и голубогоазой, в точности как мама.

«На тебя в детстве похожа очень», — прокомментировала фото Рудковская.

Алеся Кафельникова с дочерью КиаройАлеся Кафельникова с дочерью Киарой. Instagram* / kafelnikova_a

До романа с Кафельниковой любвеобильный предприниматель Петришин встречался со многими знаменитостями. В числе его пассий была, в том числе, актриса Светлана Ходченкова, ему приписывали отношения с Ритой Дакотой, Викторией Дайнеко, Анастасией Задорожной и даже Анфисой Чеховой. О связи бизнесмена с дочерью известного теннисиста Евгения Кафельникова стало известно в 2020 году.

Публика в красивую пару откровенно не верила, так как за Петришиным давно закрепилась слава дамского угодника. Однако все чаще в соцсетях звезды публиковали трогательные фото, а в 2021-м появились слухи о беременности Кафельниковой. Весной модель сообщила, что вышла за избранника замуж, а летом влюбленные стали родителями. Вскоре после родов красавица вышла на подиум в блестящей форме, заботиться о Киаре она поручила матери Марии Тишковой.

Девочка растет на Бали, мама и папа навещают ее в перерывах между сделками, съемками и показами. Кафельникова считает, что босоногое детство у океанского берега в лучах солнца и со свежими фруктами на столе куда полезнее, чем «запечатанная в комбинезон» жизнь в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алеся Кафельникова отметила первый день рождения дочери на райском острове.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Рудковская восхитилась внешностью подросшей дочери Алеси Кафельниковой

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