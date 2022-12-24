МИД РФ отверг возможность участия сил России и Белоруссии в спецоперации

Задача совместного воинского подразделения — защита республики от нападения потенциального противника, напомнили в ведомстве.

Говорить об участии совместной группировки России и Белоруссии в ходе спецоперации на Украине некорректно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что в задачи российско-белорусской группировки войск входит противодействие вероятному противнику в случае его вторжения на территорию Белоруссии.

«При этом постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине является некорректной», — подчеркнул Галузин в беседе с РИА Новости.

В середине декабря в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко прошла внезапная проверка боевой готовности войск. По ее итогам госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович заявил о готовности силового блока республики реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. Он подчеркнул, что подразделения специального назначения страны готовы к решению задач в рамках контртеррористической операции.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru выразил уверенность в том, что Белоруссия начнет военную операцию только в случае реального нападения на ее границы и территорию.