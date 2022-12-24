Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

На 67 году жизни не стало генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Причина смерти не называется.

«Он проработал на родном предприятии тридцать пять лет, придя в Ленинградское Адмиралтейское объединение молодым инженером после кораблестроительного института. <…> Его уважали за надежность, за верность слову, профессии и стране», — отмечают в ОСК.

Александр Бузаков родился 7 июля 1956 года. Начал трудовую деятельность на Ленинградском Адмиралтейском объединении (ныне АО «Адмиралтейские верфи») молодым инженером после кораблестроительного института. Проработал там до 2004 года, а потом вновь вернулся в июле 2011 года.

«Главным делом жизни для Александра Сергеевича всегда были Адмиралтейские верфи, которые за последнее десятилетие вышли на качественно новый уровень и реализовали ряд уникальных проектов как в военном кораблестроении, так и в исполнении гражданских заказов», — написалив ОСК.

За свою трудовую деятельность Александр Бузаков удостоен звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от чего умер разработчик БМП Данил Релин.