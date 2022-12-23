«Будем вас поддерживать»: президент Татарстана поздравил детей мобилизованных

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил детей из мобилизованных семей с Новым годом

«Будем вас поддерживать»: президент Татарстана поздравил детей мобилизованных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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По словам Минниханова, дети первые посетили эту историческую площадку, которую привели в порядок специально для Нового года.

Сегодня на территории казанского Кремля состоялась детская елка, на которую были приглашены дети из семей мобилизованных жителей республики. Об этом сообщает Татарстан 24.

Елку посетил глава региона Рустам Минниханов, поздравив с наступающим Новым годом всех детей на празднике.

«Все мы с нетерпением ждем этого события — Нового года. Мы хотели сделать для вас что-то особенное», — заявил президент РТ.

По его словам, елка на исторической площади была установлена впервые.

«Мы привели эту территорию в порядок, и вы — самые первые гости в Кремле на этой площадке. Мы всегда будем вас поддерживать», — добавил Минниханов.

Также он заключил, что главное в жизни многих людей — это дети. И очень важно, чтобы они росли и получили хорошее образование.

К слову, сегодня стало известно о том, что члены комитета Госсовета Татарстана по местному самоуправлению и государственному строительству все-таки приняли поправки в республиканскую Конституцию, предусматривающие переименование главы региона.

Для действующего главы региона Рустама Минниханова пока ничего не изменится: новое название должности будет у того, кто победит на ближайших выборах главы региона. Выборы запланированы на 2025 год.

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