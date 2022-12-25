Пастор сгоревшего приюта в Кемерове шутил о пожарах в своих учреждениях

В Кемерово ночью произошла трагедия — сгорел нелегальный приют для пожилых и людей в трудной жизненной ситуации.

На данный момент известно о 22-х погибших. Предварительная причина пожара — неисправность отопления.

Заведение организовал местный евангелический священник-предприниматель. Он давал нуждающимся кров за работу. Мужчина доставлен на допрос. Возбуждены три уголовных дела. Уже известно, что это не первая попытка организовать пастором рабочий приют, и пожары уже случались. На месте в причинах трагедии разбиралась наша коллега Кристина Химич.

«Обгоревшие стены — все, что осталось от социального приюта. Сюда со всей округи свозили престарелых. Само здание использовалось как жилое, хотя в нем не было даже системы пожаротушения», — передала с места корреспондент Химич.

Люди, а большая их часть находилась на втором этаже, просто не имели шанса выбраться. Тем более, что это люди пожилые и больные.

Соцприют или дом милосердия, был нелегальным и построен с нарушениями. По нормам на одного постояльца заведения необходимо шесть квадратных метров жилой площади.

Судя по имеющейся информации и спутниковым снимкам, общая площадь самого приюта, он занимал второй этаж дома и пристройку на первом этаже, составляла не более 150 квадратных метров. Жилая и того меньше. Если учесть, что там содержалось около 30 постояльцев, то налицо явное нарушение закона.

Содержал ночлежку некий пастор местной евангельской Христианской церкви Андрей Смирнов. Бывший наркозависимый, судимый за кражу, ныне торгующий кормами для животных и держащий паству, в том числе, среди постояльцев своего нелегального приюта.

— Ну, журналисты мне звонят. Я не хочу комментариев давать, — сказал Смирнов.

— А сколько он уже действовал? — спросил корреспондент.

— Три года.

–А он нелегально действовал?

— Ладно, извините, до свидания.

Сведений о его работе в Роструд Смирнов не подавал. Санкций не боялся. За такое штраф физлицу всего пять тысяч рублей. А для владельца нелегального учреждения, который не платит налогов, — это вообще не наказание. Учитывая, что постояльцы, как говорят местные, работали на его убыточный бизнес бесплатно, да еще отдавали ему свои пенсии.

«Саша тут жил, умер он год назад, с Северо-Кузнецка где-то был, его там поймали, привезли сюда без документов», — сказал местный житель.

Бездомные мололи комбикорм, фасовали его в мешки и именно за это получали ночлег и еду. Потому «дом милосердия» — уже звучит сомнительно.

«Люди и убегали отсюда, и недоедали, в этом доме хлеба досыта не ели. Ходили и побирались. Тайком. Их наказывали, ругали.

Их отлавливали и возвращали с милицией, на каком основании — непонятно», — заявила местная жительница.

Несмотря на то, что евангельская христианская церковь разрешена законом, по этим конкретным признакам, что озвучили местные, религиоведы видят в Смирновской церкви черты тоталитарной секты в духе неопятидесятников.

«Они отыскивают социально-незащищенную группу, пенсионеров, наркоманов, начинают манипулировать. Человек становится собственностью секты. Они превращают его в самого настоящего раба», — уверен эксперт по культам, кандидат психологиечских наук Александр Невеев.

Ко всему прочему, пастор Смирнов задолжал крупные суммы за аренду помещения под приют — больше миллиона рублей. Отдавать их он вряд ли собирался. Ведь из всех предыдущих мест его просто выгоняли. Об этом пастор сам рассказал пастве в стиле стендап-комедии. Пошутил даже над пожаром, который случался в его учреждениях уже не первый раз.

«Вы знаете, когда я сюда только-только переехал, первое, что со мной случилось — это сгорел котел в ребцентре. И на следующий день мне звонят и говорят — дом горит. Потом нас вежливо попросили оттуда убраться, потом мы переехали в другой дом, нас выгнали, потом в третий, оттуда тоже выгнали», — рассказывал пастор на публику.

Правда, шутливый тон тут же сменился на смиренный, когда пастор оказался уже перед следователем полиции.

«В три часа позвонил, сотрудник полиции. Сказал, пожар у вас. И я сразу выехал», — признавался на допросе Смирнов.

По факту трагедии в нелегальном доме престарелых следователи уже возбудили несколько уголовных дел. Причинение смерти по неосторожности; халатность; оказание услуг, повлекшее смерть людей. И, похоже, теперь проповедовать Смирнову придется в тюрьме. Вот только в этот раз за его лекции вряд ли кто-то заплатит.