Пока военные лишают противника любой поддержки, наши журналисты продолжают рассказывать о происходящем на передовой, часто рискуя собственной жизнью. Но даже после гибели коллег их имена не всегда находят место в международных отчетах.

ЮНЕСКО снова обвинили в двойных стандартах. Почему организация, которая призвана защищать журналистов, упорно не замечает погибших российских репортеров? Выяснил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин

ЮНЕСКО выпускает доклад о погибших журналистах каждые два года. На этот раз организация представила документ за 2024‑й и 2025‑й годы.

В списке погибших нет Юлии Кузнецовой — главного редактора «Народной газеты», которая погибла в Курской области во время вторжения ВСУ, пытаясь вывезти архив.

В списке нет военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего в апреле 2024 года от удара украинского дрона. Нет нашего коллеги, репортера Александра Мартемьянова, — он погиб в январе 2025‑го. Нет военкора телеканала «Звезда» Никиты Гольдина.

В ситуацию был вынужден вмешаться российский МИД.

«То, что делает секретариат ЮНЕСКО, — это вопрос уже не только неприемлемости дурного тона или некачественной работы, это по сути преступная деятельность. Почему идет фальсификация документов?» — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В адрес руководства ЮНЕСКО официальные письма направили также Союз журналистов России и МИЦ «Известия» с требованием внести в статистику всех погибших репортеров. Эту инициативу поддержали журналисты со всего мира. Редакция «Известий» получает слова поддержки со всех континентов. У них тоже масса претензий к ЮНЕСКО: накипело.

«Такие доклады, как представленный ЮНЕСКО, лишь в очередной раз демонстрируют вмешательство и двойные стандарты, которыми руководствуются подобные организации. Они служат инструментами тех, кто провозгласил себя обладателями „абсолютной истины“ и безупречными представителями журналистики», — считает журналист, руководитель службы новостей телеканала Viva Nicaragua — Canal 13 из Никарагуа Роберто Суньига.

«Каждого журналиста, погибшего с пером или микрофоном в руках, необходимо чтить, уважать и признавать мучеником за свободу слова. Нельзя поддерживать свободу слова только тогда, когда сказанное вам нравится. Это не свобода слова», — подчеркнул британский политический деятель, бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй.

«То же самое они делают и в Палестине: выбирают одного‑двух человек — и на этом все. А остальных, видимо, считают неважными или что‑то в этом роде. Но это очень плохо. И я думаю, что с самого начала специальной военной операции комиссия постоянно поступает таким образом — совершенно произвольно», — отметила нидерландская журналистка Соня Ван Ден Энде.

«Мы для них — красная метка. В октября 2023-го нас троих ранило, мы вместе с Евгением Быковским и Сашей Мартемьяновым приехали снимать последствия обстрелов в городе Донецке. И спустя 15 минут по нам был нанесен целенаправленный удар. Не пожалели боеприпаса HIMARS, который стоит миллионы долларов. Целенаправленно ударили по нам. Организация, которая всячески поддерживает Украину, в этом году они запустили проект в поддержку украинских журналистов. Поэтому неудивительно такое отношение к нашим коллегам», — сказал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

И еще один нюанс: в списках напротив имен даже тех репортеров, обстоятельства гибели которых известны достоверно, в соответствующей графе часто стоит надпись «Нет информации». Например, бейрутское бюро телеканала «Аль‑Маядин» потеряло трех репортеров от израильских ударов, но в докладе они «просто погибли от чего‑то» — и все.

«Мы обязаны добиться справедливости для семей погибших журналистов, восстановить справедливость в отношении наших коллег, которые отдали свои жизни, исполняя профессиональный долг», — заявил руководитель бейрутского бюро телеканала «Аль‑Маядин» Рони Альфа.

Не то чтобы коллегам погибших репортеров, так хочется сочувствия от международных бюрократов. Не нужно жалеть, как говорил классик. Журналисты просто должны делать все, чтобы поставить их на место. А память о погибших сохраним и без ЮНЕСКО.

И вот буквально только что получен официальный ответ от ЮНЕСКО. Правда он вызывает еще больше вопросов. По словам пресс-секретаря Клэр О’Хаган, организация пытается выяснить, действительно ли наши коллеги погибли в зоне специальной военной операции, выполняя профессиональный долг.

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