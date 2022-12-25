Экономика РФ выстояла перед всеми санкциями Запада: показатели даже лучше

Если посмотреть как вводились санкции, то станет ясно, что часть их заготовили до начала спецоперации, потому что первые три пакета Евросоюз ввел за одну неделю февраля.

Главный экономический итог года — мы выстояли. Против России применили в общей сложности более 10 000 санкций. Мы, в определенном смысле, — рекордсмены в этом вопросе, вопреки своему желанию.

Цель была — разорвать российскую экономику в клочья. И, вроде как, это уже произошло в сентябре, если верить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Хотя если верить Бараку Обаме, он сделал это с нашей экономикой еще в 2015-м своими санкциями.

Ограничения этого года, безусловно, более масштабные. Но единственное, что действительно разорвано в клочья, — так это наши газопроводы на дне Балтийского моря, прошло уже более двух месяцев и европейские следователи даже намека не сделали, кто мог организовать этот теракт на Северных потоках. А еще разорваны остатки доверия, более 300 миллиардов долларов российских активов заморожены на западных счетах. Есть у них планы совсем отобрать эти средства у нас, но пока не решаются.

Если посмотреть как вводились санкции, то станет ясно, что часть их заготовили до начала спецоперации, потому что первые три пакета Евросоюз ввел за одну неделю февраля. Потом стали задумываться и между восьмым и девятым, уже больше двух месяцев спорили о мерах по принуждению.

Потому чем дальше, тем больше их меры похожи на самострелы: инфляция в России к концу года составляет 12%, в Евросоюзе — 11%, и это, в среднем, в Прибалтике уверенные 20.

«Как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах „двадцатки“, причем уверенно демонстрирует. Это касается и основных макроэкономических показателей, это касается и объема ВВП», — заявлял Владимир Путин.

Самыми чувствительными для нас стали санкции на авиатехнику, из-за чего сейчас есть проблемы с рейсами в Египет, например, а также уход из России автопроизводителей. Наладить такое сложное производство стоит больших трудов. Первый «Москвич» с китайским характером вселил робкую надежду.

Самая чувствительная мера для самих европейцев — отказ от наших углеводородов. Даже обсуждение этих санкций вызвало рост цен на энергоносители: электричество в Европе подорожало в 10 раз за год. И это, возможно, только начало, ЕС ввел потолок цен на российскую нефть. Потолок этот странный, и, в принципе, пока, не давит. Но в начале следующей недели, как заявил президент, будут приняты ответные меры, чтобы пресечь попытку покупателя диктовать цены продавцу.

«Представьте себе: вы захотели прийти и купить, условно говоря, „Мерседес“ или „Шевроле“. Пришли и сказали: куплю за пять рублей и не выше. Хорошо, вы купите одну, две, три машины, а потом „Мерседес“ закроется, потому что производство „Мерседесов“ или „Шевроле“ будет нерентабельным. Все то же самое происходит и в сфере энергетики, все то же самое, один в один», — объяснял Путин.