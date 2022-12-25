Владимир Путин исполнит мечты нескольких детей к Новому году

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Один из них — восьмилетний Саша из Запорожской области, который мечтает увидеть Деда Мороза в Крыму.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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В эти предновогодние дни хочется верить в чудеса. В России есть уникальный проект «Елка желаний», когда каждый неравнодушный, независимо от места проживания и уровня достатка, может исполнить мечту ребенка.

В этом году впервые свои желания на «елке» разместили и дети из четырех новых российских регионов. Мечту восьмилетнего Александра из Запорожской области исполнит лично президент, вернее даже две: мальчик захотел увидеть Деда Мороза в Крыму. Поедет и к Деду Морозу, и в Крым. Также президент взялся исполнить мечту мальчика из Ставрополья — посетить Военную академию, и девочки из Курганской области — прокатиться на оленьей упряжке под северным сиянием.

«Елка желаний» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Подавляющее большинство ее программ нацелена на молодежь, собственно перед заседанием Госсовета по молодежной политике в Кремле и Манеже и были установлены «Елки желаний».

Госсовет выдался необычным, в огромном Георгиевским зале за столами едва вместились все участники, 143 человека. По внешнему виду казалось, что это люди из разных миров. Но нашли общий язык — молодежь российскую признали патриотичной, энергичной, оптимистичной, не хватает ей возможностей для реализации, в том числе в трудовых коллективах.

В ближайшее время Правительство подготовит новую стратегию по молодежной политике до 2030-го года, ориентируясь, в том числе, на новую общероссийскую организация детей и молодежи. Ее первый, учредительный съезд прошел на этой неделе в Москве. Выбрали название: «Движение Первых».

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