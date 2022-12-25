Не получите: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

National Interest: Израиль опасается поставлять на Украину системы ПВО «Железный купол»

Не получите: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

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Израиль не хочет передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» из-за опасений их перехвата на поле боя российской стороной. Об этом сообщает издание The National Interest.

Обозреватели отмечают, решение Вашингтона о передаче киевским властям систем ПВО Patriot отчасти было сигналом Тель-Авиву, который, как считают США, должен согласиться предоставить Украине свои ПВО. При этом в Израиле едва ли пойдут на подобный шаг.

В первую очередь, говорится в публикации, государство опасается, что, если «Железный купол» захватит Россия во время боевых действий, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) изучат российские специалисты. Причем изучаться он будет в Иране, что нанесет ущерб безопасности Израиля.

Помимо этого, обучение персонала, который сможет управлять сложным оборудованием, является сложным процессом, поэтому киевскому режиму не стоит ждать быстрого результата от приобретения израильских систем ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к чему приведет США поставка на Украину ЗРК Patriot.

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Не получите: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО

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