В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов заявил о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
На сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% территории.
В Запорожской области создали линию обороны размером в несколько эшелонов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, новые укрепрайоны позволят пресечь любую попытку украинских националистов атаковать мирных жителей Запорожской области.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
К слову, на сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% Запорожской области. Регион стал частью Российской Федерации в результате проведенного среди жителей референдума.
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