В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 69

Рогов заявил о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны

В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% территории.

В Запорожской области создали линию обороны размером в несколько эшелонов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, новые укрепрайоны позволят пресечь любую попытку украинских националистов атаковать мирных жителей Запорожской области.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

К слову, на сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% Запорожской области. Регион стал частью Российской Федерации в результате проведенного среди жителей референдума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военкор «Известий» показал надежную оборону Кинбургской косы.

Тема:
Спецоперация
25 дек
«Интересно, Зеленский позвонит?» — Кучера объяснил, зачем Мадонна съела флаг Украины
25 дек
«Заноза» для ВСУ: военкор «Известий» показал надежную оборону Кинбургской косы
25 дек
«Не стоим на месте»: военкор «Известий» показала обстановку в южном секторе СВО
25 дек
Ядерный щит и вся армия: как власти РФ изменят Вооруженные силы страны
25 дек
Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО
25 дек
Судьбоносные решения: чем запомнится уходящий год для россиян
25 дек
«Запас прочности есть»: чего РФ добилась к концу года, начав СВО на Украине
24 дек
В зоне спецоперации погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов
24 дек
Российская армия приготовила для ВСУ «огневой мешок» под Соледаром
24 дек
МИД РФ отверг возможность участия сил России и Белоруссии в спецоперации
-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря

Последние новости

13:38
«Ничего удивительного»: как Путин относится к россиянам, не поддержавшим СВО
13:15
Путин: Россия не могла себя вести себя так же цинично, как Запад
12:46
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
12:30
В США назвали обвинения России в подрыве «Северного потока» самой большой ложью
12:12
«Осторожно, драки начинаются»: как не стать жертвой в общественном транспорте
11:54
Распутина восемь лет не может навестить могилу матери на Украине

Сейчас читают

Звезда сериала «Кухня» Кузьмина показала подросшего сына Гордея: «Главное чудо»
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
«Сокращают время»: как «обезвредить» подарки с плохой энергетикой?
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023