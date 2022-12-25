«Заноза» для ВСУ: военкор «Известий» показал надежную оборону Кинбургской косы

То, что территория по-прежнему контролируется российскими военными, — особый раздражающий фактор для ВСУ.

«Работать», то есть бороться со злом, можно где угодно — важно делать свое дело на совесть на своем участке. Одним из таких стратегически важных, но малозаметных участков является Кинбурнский полуостров. На карте СВО это наши самые западные черноморские рубежи. На 80 километров «в тылу» ВСУ (если измерять от Херсона) и практически на одной линии с Киевом. Песчаная коса перекрывает выход в Черное море из крупнейших рек региона — Днепра и Южного Буга.

Стратегическое положение оценили еще в глубокой древности, потому первые укрепленные поселения здесь были еще во втором тысячелетии до нашей эры. Здесь отметились все — греки, скифы, славяне, но дольше всех задержались турки. Их крепости Кил-Бурун и Очаков на другом берегу считались неприступными. Пока не пришли русские, в том числе гвардейцы Суворова.

После этого для усиления обороны насыпали еще остров Первомайский на полпути между двумя крепостями. Неоднократно еще шли тяжелые бои за эти Бужско-Днепровские ворота. В советские годы укрепления обновили, а на Первомайском сделали секретную базу боевых пловцов. Уже в наши дни Очаков облюбовали натовцы, начали там строить свою морскую базу. Не успели.

Теперь Кинбурнская коса, как заноза в неудобном месте для украинских и западных военных. И они уже неоднократно пытались высадить десант на полуостров. Как там выстроена наша оборона увидел Эмиль Тимашев.

Движение вдоль днепровского Лимана по грунтовой дороге, другой здесь просто нет, — это всегда риск. Свет фар могут заметить беспилотники ВСУ.

Уже утром отправляемся на знакомство с косой. Первая остановка — Морской порт. То, что от него осталось. По гражданским объектам ВСУ, отступая, били в первую очередь. Морской порт — не единственная такая цель.

Партизан — командир казачьей бригады «Дон». Показывает окрестности и рассказывает, как здесь было раньше. Если бы националисты узнали, что он тут так свободно гуляет, то ударили бы из всего что есть. Для них он — цель номер один на косе.

«В любой момент может прилететь. Так что если что, то сразу разбегаемся по окопам», — рассказал командир бригады «Дон» с позывным «Партизан».

Туман скрывает наше присутствие, и дает возможность доехать до побережья днепровского Лимана. Можно сказать на передний край. Первомайский — это многоуровневая защищенная крепость. Она контролирует вход в Лиман с пока еще украинской стороны.

Теперь о былом китче напоминают лишь дворцы-призраки: все разбили артиллеристы ВСУ, которые продолжают обстрел с острова Первомайский. Всего в пяти километрах.

«А вот так выглядят владения киевского депутата Дюбина. Фонтанчик, турбаза, несколько домов. К слову, сам Дюбин — меценат, снабжает боевиков ВСУ», — передал военкор Тимашев.

На соседней улице еще один особняк, он уцелел. Но постройки вокруг него сильно пострадали. Не пришло и минуты, как снова начинается обстрел.

«У них периодические обстрелы. Плановые. Так называемый беспокоящий огонь», — объяснил командир батальона с позывным «Крост».

То, что коса по-прежнему контролируется российскими военными, — особый раздражающий фактор для ВСУ. Эта территория имеет стратегическое значение. Для начала — это контроль всех транспортных потоков по Днепру в Черное море и дальше. Но также Киев спит и видит как сделать косу плацдармом для своего блицкрига на российскую Херсонскую область. И дальше на Крым.

«То, что сегодня происходит, — это мечта запада, чтобы не было русской цивилизации. Мы этому не дадим сбыться ни в коем случае», — уверен командир бригады «Дон» с позывным «Партизан».

Оттого и постоянные попытки отбить эту полоску земли. Тот обстрел, который застали мы, был лишь артподготовкой перед очередной безуспешной попыткой десанта. К ним на встречу молниеносно отправляются наши бойцы.

Спаренное орудие 23-го калибра с зажигательным или бронебойным боеприпасом способно остановить любую лодку.

«Командир подводит орудие к самому берегу, краю пирса. Орудие заряжено и готово к бою», — передал военкор.

«Отработали зенитной установкой. Думаю, что навели им немного жути. Будем ждать ответку», — сказал военнослужащий с позывным «Волжанин».