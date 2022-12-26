Не таблетками едиными: как лечить ОРВИ народными средствами

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 29

Иммунолог Жемчугов: ощутив озноб, нужно опустить ноги в горячую воду с горчицей

Не таблетками едиными: как лечить ОРВИ народными средствами

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Прежде, чем обратиться за консультацией к специалисту, можно помочь себе в первые несколько минут после переохлаждения.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов счел горячую ванну с горчицей и медицинские банки полезными при лечении острых респираторных заболеваний. Но не стоит забывать о консультации со специалистом.

«Первое, если ощутили озноб, попав под дождь и промокнув — это опустить ноги в горячую воду с горчицей. Известная „окопная“ болезнь — грипп — погубил много солдат в Первую мировую войну. Кстати, это был именно А (H1N1) — в то время его называли „испанским“, и способствующим фактором были именно промокшие ноги», — сказал Жемчугов в интервью ТАСС.

Врач отметил, что при охлаждении стоп из носа начинает течь, и это связано с повышением проницаемости сосудов в носу. В то же время понижается уровень иммунитета в носоглотке и чувствительность к вирусам.

Что касается горчичников и банок, то они повышают кровоток в легких, а также понижается вероятность их воспаления. Но ставить их без назначения врача не стоит, отметил иммунолог.

«Особенно осторожным нужно быть тем, у кого сердечно-сосудистые проблемы, гипертоническая болезнь, так как все тепловые процедуры повышают нагрузку на сердце. Поэтому перед применением стоит посоветоваться с врачом, чтобы не навредить», — заключил эксперт.

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