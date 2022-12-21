Как получить повышенный больничный в размере 84 тысяч рублей с 1 января 2023 года

Максимальный размер выплаты по больничному листу повысят с 1 января. Для сотрудников с восьмилетним стажем по обычному договору она составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.

Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. До пяти лет — 60% от среднего заработка. От пяти до восьми лет — пособие составляет 80%.

Со следующего года выплаты по больничному будут получать и сотрудники, работающие по разным договорам:

Гражданско-правовой договор (ГПХ) на выполнение работ, оказание услуг; Договоры авторского заказа; Договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Для этого сумма страховых взносов за 2022 год должна быть не менее 4 833,72 рубля.

Расчет пособия для работников по договору ГПХ будет осуществляться так же, как и по трудовым договорам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в России стали массово болеть ОРВИ.