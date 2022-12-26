ФСБ накрыла банду террористов, отправлявшую боевиков на Украину и в Сирию

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 112

Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Ранее боевики участвовали в международной террористической организации.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе со Следственным комитетом и Федеральной службой по финансовому мониторингу задержали участников террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) на Урале и Северном Кавказе.

Члены сообщества отправляли боевиков на Украину и в Сирию для участия в боевых действиях против России. В числе задержанных: десять участников, один организатор. Еще восемь объявлены в розыск.

По информации ФСБ, эти 19 человек организовали обширную межрегиональную сеть «по снабжению международной террористической организации».

Подозреваемым вменяют организацию террористической деятельности и участие в ней, а также пропаганду, публичные призывы к осуществлению и финансирование.

Как добавили сотрудники ФСБ, в ходе обысков изъяты компьютеры с материалами об участии членов группировки в рядах «Исламского государства» и националистических бандах на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что краснодарские таможенники пресекли канал военной контрабанды на Запад.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

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