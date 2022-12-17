Во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Французский политик Филиппо назвал поведение Зеленского безумием и безответственностью

Во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Запад должен перестать поддерживать «опасный и коррумпированный режим» в Киеве, уверен политик Флориан Филиппо.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с РФ — это безумное и безответственное поведение. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — написал политик в Twitter.

Филиппо также призвал Запад прекратить поставлять оружие и деньги «упрямому, опасному и коррумпированному режиму» в Киеве.

Зеленский до этого в интервью телеканалу LCI признался, что некоторые страны призывают его начать переговоры с Россией. В частности, по его словам, французский лидер Эммануэль Макрон изъявляет желание стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом.

Однако глава Незалежной считает, что ему нечего обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным, так как у них «совершенно разное видение мира». Вместе с тем Зеленский настаивает на отводе армии России к границам 1991 года, после чего он якобы будет готов сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Флориан Филиппо раскритиковал просьбы жены Зеленского Елены, попросившей у Франции генераторы, и потребовал отчитаться за «миллиарды евро», которые Запад ежемесячно отправляет Киеву.

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