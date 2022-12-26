Война и мир в семье: почему не складываются отношения свекрови и невестки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13

Отношения свекрови и невестки часто не складываются из-за дележки

Война и мир в семье: почему не складываются отношения свекрови и невестки

Фото: depositphotos / yacobchuk1

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Зачастую две женщины борются за внимание мужчины. Первой нужен ее сын, второй — муж.

В обществе сложилось стереотипное мнение, что между невесткой и свекровью отношения гладко складываться не могут. Две женщины буквально пытаются выжить друг друга из дома.

Издание Сибкрай.ru сообщает, что по статистике добрая половина невесток спокойно уживается со своими свекровями, а еще треть сохраняет нейтралитет. Проблемы возникают лишь у 20%, но, тем не менее, есть факты, от которых не отвертишься.

Эксперты утверждают, что в отношениях между невесткой и свекровью нет угнетаемой стороны. Если кто-то из них и терпит другого, то явно из-за какой-то выгоды. Возможно, что людям даже нравится ставить себя в позицию жертвы и абьюзера, однако решаются разногласия очень просто: стоит просто разъехаться и минимизировать общение.

Во-вторых, никто никому ничего не должен, а выбор есть всегда. Человек может сам решить, помогать или игнорировать, любить или делать вид. В отношениях невестки и свекрови часто действуют рыночные законы: что-то нужно отдать, чтобы получить. И именно на этом этапе возникают столкновения и дележки.

И, наконец, невестка и свекровь часто принимают мужчину за приз на условных соревнованиях. Две женщины «грызутся» как собака с кошкой за внимание сына и мужа в лице одного человека. И это категорически неправильно: мать рожает ребенка, а он уже сам выбирает себе жену. Конкуренция в родственных отношениях бессмысленна. Семейное гнездышко нужно стоить, поддерживать своего ребенка, а не подрывать его счастье изнутри.

В наши дни общество продолжает спорить: дала ли больше свекровь или отняла? Она воспитывает внуков, помогает молодым родителям, но вместе с тем разрушает семью, ненавидит и распускает слухи. Вопрос остается открытым и актуальным во все времена, а каждая женщина решает самостоятельно, что для нее важнее: счастье другого человека или собственное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль свекровь сыграла в отношениях звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус.

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