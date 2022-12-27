Водитель BMW сбил маленьких детей на пешеходном переходе в Краснодаре
Видимость на переходе была прекрасная, а скорость движения машины невысокой.
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru
Дорожную драму в Краснодаре ничем кроме, как непоправимой глупостью не объяснить. Водитель BMW сбил детей прямо на переходе.
Под колесами оказались трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их бабушка и еще один ребенок не пострадали.
Видимость на переходе была прекрасная, а скорость движения машины невысокой, что видно на видео. Что же привело к аварии, выяснит следствие.
Дети под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
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