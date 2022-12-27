Водитель BMW сбил маленьких детей на пешеходном переходе в Краснодаре

Дорожную драму в Краснодаре ничем кроме, как непоправимой глупостью не объяснить. Водитель BMW сбил детей прямо на переходе.

Под колесами оказались трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их бабушка и еще один ребенок не пострадали.

Видимость на переходе была прекрасная, а скорость движения машины невысокой, что видно на видео. Что же привело к аварии, выяснит следствие.

Дети под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.