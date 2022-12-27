Платные парковки принесли бюджету Петербурга миллиард рублей
На что городские власти потратят эту сумму?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Платная парковка в Петербурге, о которой в последнее время столько разговоров, принесла бюджету города миллиард рублей. Такие данные привели сегодня власти Северной столицы.
Вскоре зону, где бесплатно бросить машину не получится, расширят: в нее включат Петроградский и Василеостровский районы. Деньги, как говорят в Смольном, пойдут на благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры и строительство новых социальных объектов.
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