За рубежом стали летать на самолетах российских авиакомпаний

Иностранные авиаперевозчики начали использовать российские самолеты. Как пишут «Известия», два борта, которые принадлежат «Аэрофлоту», достались Турецким авиалиниям.

Один из них компания даже уже перекрасила в свои цвета. Еще два самолета российской Smartavia перешли в парк исландского лоукостера Play, а также национального перевозчика Багамских островов.

Один Boeing, формально поставленный по контракту, но так и не долетевший до России, достался доминиканскому лоукостеру. Все эти суда были задержаны или заблокированы за границей из-за санкций, или их только планировали отправить в нашу страну.

Всего же в этом году российские авиакомпании потеряли за границей 85 самолетов, из них 75 — пассажирских.