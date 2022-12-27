Константин Меладзе появился с братом на концерте в европейском городе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Братья Константин и Валерий Меладзе появились на концерте в Берлине

Константин Меладзе появился с братом на концерте в европейском городе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Знаменитый композитор нечасто показывается на публике, поэтому его появление было неожиданным для всех.

Певец Валерий Меладзе до сих пор занимается творчеством и политическая ситуация не мешает ему давать концерты как в России, так и за рубежом. Например, сейчас вокалист гастролирует в Германии, недавно пел в немецкой столице. О выступлении для иностранцев артист не распространяется, однако кадры с его концерта опубликовала вокалистка «ВИА Гры» София Тарасова в личном блоге.

Как отметило издание StarHit.ru, на видео знаменитость замечен не один. Вместе с его командой вышел и брат певца — Константин Меладзе. В отличие от знаменитого родственника тот не любит показываться публике, поэтому его появление вызвало бурную реакцию у фанатов. Исполнитель поблагодарил брата за то, что тот написал ему взрывные хиты.

Однако чем больше звезда скрывает свою личную жизнь, тем больше слухов растет вокруг ее фигуры. То же произошло и с Константином. Пока композитор хранил молчание, подписчики его жены, певицы Веры Брежневой уже построили целую теорию о разводе. Украинская певица негативно высказывается в адрес России, а вот муж Меладзе-старший предпочитает не говорить свое мнение. Пока вокалистка вовсю помогает беженцам в Польше и выкладывает показательные видео в сеть, ее супруга не видно. Что это может значить?

Да и сама Брежнева не раз намекала на расставание с любимым. Неоднозначные посты в личном блоге, отсутствие общих фото, разъед по разным странам в одиночестве. Все это похоже на конец красивой истории, однако хоронить их брак еще поздно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства.

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