Цитрусовая инфляция: что будет с ценами на мандарины в магазинах

Главный новогодний фрукт подорожал накануне праздника. Что будет с ценами на мандарины дальше?

Мандарины — одно из главных лакомств на Новый год. Но недавно появились слухи, что в этом сезоне сбор мандаринов в странах-поставщицах снизится на 13% в Северном полушарии.

По данным KP.RU, урожай цитрусовых снизится в Марокко, Турции и Испании. Однако в Египте и Израиле, например, никаких проблем с урожаем не будет.

По словам экспертов, проблем с поставками мандаринов в Россию не будет, потому что каждый год у поставщиков бывают разные ситуации: у кого-то урожай, а у кого-то — наоборот. Сотрудники сетевых магазинов и гипермаркетов утверждают, что ассортимент цитрусовых у них широкий, а проблем с поставками нет.

В этом году мандаринов из Турции и Абхазии стало больше. Кроме того, появились плоды из непривычных, но «дружественных» стран — Перу, Аргентины, ЮАР.

«Неурожай мандаринов в одних странах компенсируют за счет поставок из других. Проблема в другом: из-за проблем с логистикой дорожает доставка фруктов. Традиционно в это время года изобилие цитрусовых, к новогодним праздникам стоимость мандаринов обычно снижалась», — объяснила специалист по управлению торговыми сетями Галина Чернухина.

Она отметила, что в этом сезоне минимальная стоимость мандаринов в сетевых магазинах — от 70 рублей за килограмм, цены на рынках — от 150 рублей и выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что от переедания мандаринов можно набрать вес.