Терапевт сделал шокирующее заявление: от переедания мандаринов можно набрать вес

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 19

Терапевт Асанов назвал безопасную дозу мандаринов в день для взрослых и детей

Терапевт сделал шокирующее заявление: от переедания мандаринов можно набрать вес

Фото: www.globallookpress.com / Olga Semenova

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Эти цитрусовые так полюбись многим россиянам, что некоторые совсем не задумываются о вреде их бесконтрольного поедания.

За новогодним столом, как и до, и после праздников не стоит увлекаться мандаринами. Об этом предостерег врач-терапевт Тимур Асанов.

По словам специалиста, в мандаринах содержится большое количество глюкозы, а она стимулирует выработку инсулина. Он может нарушить расщепление жира и привести к набору веса. При соблюдении пределов цитрусовые принесут только пользу.

«Мандарин считается одним из самых богатых полезными веществами фруктов. В нем содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты. Важно понимать, что это цитрусовый фрукт, который может вызывать аллергические реакции при переедании», — рассказал Асанов пресс-службе Правительства Московской области.

Не стоит употреблять их в пищу совсем людям с заболеваниями пищеварительной системы. В том числе с гастритом, колитом, язвами, проблемами с поджелудочной, а также с желчным пузырем.

«Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Также чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше», – заключил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему и кому категорически нельзя есть мандарины.

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