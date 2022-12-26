В рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран
Офицер ЛНР Марочко: в рядах ВСУ обнаружены наемники из более чем 30 стран
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Можно услышать и английский, и немецкий, и французский, и польский языки.
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине обнаружены иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, опираясь на полученные данные разведки.
«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами», — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.
Помимо английского, разведка услышала и немецкий, и французский, и польский языки.
До этого стало известно, что в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский ждет поражения ВСУ в Артемовске, чтобы расправиться с Залужным.
- 26 дек
- Трое военных погибли при падении обломков украинского БПЛА в Энгельсе
- 26 дек
- Смертоносные Т-90 не оставляют шанса врагу: лучшее видео из зоны СВО за сутки
- 26 дек
- В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем
- 25 дек
- Зеленский в рождественском обращении намекнул на мрачную судьбу Киева
- 25 дек
- Задавит интеллектом: что изменит в зоне СВО новейший российский танк «Армата»
- 25 дек
- Кириенко: люди разных национальностей защищают единую родину — Россию
- 25 дек
- Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных
- 25 дек
- Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные
- 25 дек
- Российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине
- 25 дек
- Ни пяди земли врагу: армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР
Читайте также
79%
-3.45 73.04
-3.60
Нашли ошибку?