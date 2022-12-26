В рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран

Можно услышать и английский, и немецкий, и французский, и польский языки.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине обнаружены иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, опираясь на полученные данные разведки.

«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами», — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

Помимо английского, разведка услышала и немецкий, и французский, и польский языки.

До этого стало известно, что в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский ждет поражения ВСУ в Артемовске, чтобы расправиться с Залужным.