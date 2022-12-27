Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» пройдет под контролем экспертов Group-IB

Самый ожидаемый лотерейный розыгрыш года «Русского лото» — «Новогодний миллиард» — защитят опытные эксперты по кибербезопасности. Тираж состоится под дополнительным контролем экспертов Group-IB, первой частной компании, специализирующейся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак.

Задача специалистов Group-IB будет состоять в том, чтобы помимо установленных мер контроля, применяемых для всех розыгрышей лотерей (независимая система контроля, установленная у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта Российской Федерации, тиражная комиссия, контроль со стороны Федеральной налоговой службы), дополнительными методами проверки удостовериться в том, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоится 1 января 2023 года в прямом эфире одного из федеральных каналов в 15:30. В 1473-м тираже гарантированно разыграют главный приз в размере одного миллиарда рублей. Всего в праздничном тираже будет разыгрываться более двух миллиардов рублей.

«Все розыгрыши лотерей, распространяемых „Столото“, проводятся под контролем государства и тиражных комиссий. Эти меры обеспечивают контроль за соблюдением двух главных принципов проведения всех лотерей, которые распространяет „Столото“, — случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности выигрыша для каждого участвующего билета. „Новогодний миллиард“ — самый ожидаемый розыгрыш года, а участвуют в нем миллионы человек, поэтому уже третий год подряд мы привлекаем специалистов Group-IB к контролю базы участвующих в розыгрыше билетов. Эта дополнительная мера контроля сверх мер, установленных законодательно, дает участникам еще один инструмент для формирования уверенности в честности и прозрачности розыгрыша», — говорит заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Эксперты рассказали, как будут проверять честность выигрыша.

«Эксперты Group-IB проведут анализ „базы данных“ участвующих в новогоднем розыгрыше билетов с целью удостовериться в том, что база проданных и „играющих“ в тираже билетов неизменна. Основными объектами исследования будут выступать значения хэш-суммы дампов базы „играющих“ билетов до и после розыгрыша, которые в случае неизменности базы будут совпадать», — отметил Игорь Михайлов, специалист Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» традиционно пройдет в прямом эфире в присутствии зрителей, звездных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии, в которую войдут журналист и ведущий Сергей Малоземов, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и член Правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Тиражная комиссия является органом, который контролирует соблюдение принципа случайности формирования выигрышной комбинации. В состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин РФ старше 18 лет. В рамках 1473-го тиража «Русского лото» тиражная комиссия, как и всегда, проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также проследит за корректностью проведения розыгрыша. И в случае отсутствия нарушений по итогам розыгрыша, тиражная комиссия подписывает протокол, на основании которого тираж считается состоявшимся.

Напомним, что в момент продажи лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняются данные о конкретном проданном билете на конкретный тираж, которые впоследствии поступают в базу данных ФНС, также информация о проданном лотерейном билете поступает в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Одновременно данные о каждом проданном билете регистрируются в лотерейной системе учета проданных билетов. Из проданных билетов формируется так называемая база «играющих билетов», то есть база проданных и участвующих в конкретном розыгрыше билетов.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней России с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.