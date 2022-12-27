Хакеры RaHDit выложили данные свыше тысячи украинских интернет-активистов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Теперь эти люди будут везде внесены в черные списки рунета.

Хакеры RaHDit выложили данные свыше тысячи украинских интернет-активистов

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные 1000 активистов Украины, которые ведут неправомерную деятельность на российских интернет-платформах. Информация о них размещена на антифашистском портале «Немезида».

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — говорится в Telegram-канале группировки.

В сообщении отмечается, что первые лица, чьи данные разместила RaHDit — это хактивисты, которым «выдали кнопку». Их деятельность заключается в том, чтобы заниматься разным хулиганством в интернете, используя предоставленные возможности.

«А вторые — это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», — сообщается в публикации.

Известно, что в подразделе IT Army of Ukraine находятся 759 человек, а в Save UA — 406 человек.

К слову, в ноябре хакеры RaHDit обнародовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. В опубликованных списках оказались адреса регистрации, телефонные номера, электронные почты и страницы в социальных сетях, цифровые коды в мессенджерах и автомобильные номера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры слили в сеть секретную информацию о 1500 украинских разведчиков.

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