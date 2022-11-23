Хакеры рассекретили личности будущих сотрудников спецслужб Украины

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 294

Российские хакеры опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакеры рассекретили личности будущих сотрудников спецслужб Украины

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

Читайте нас в: Дзен Новости

Хакеры RaHDit слили в сеть данные о 400 курсантах и преподавателях Академии Службы безопасности Украины. Их имена и адреса теперь в открытом доступе.

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») взломали списки курсантов и педагогов Академии Службы безопасности Украины. Как сообщили РИА Новости, личные данные будущих сотрудников украинских спецслужб опубликовали на антифашистском портале.

В списках есть информация о 400 людях: адреса регистрации, номера телефонов, электронные почты и страницы в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах и автомобильные номера. Помимо этого, в слитых данных есть списки учебных групп, где можно узнать успеваемость курсантов по определенным предметам.

В июле хакеры RaHDit выявили и взломали данные россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. В списках, которые передали в компетентные органы, числилось более двух тысяч имен.

«Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — отметил хакер RaHDit в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские хакеры взломали используемую ВСУ систему управления войсками «Дельта».

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

11:24
Прокуратура Нидерландов весной объявит новые выводы по делу MH17
11:18
Вертолет с синоптиком на борту рухнул во время репортажа о погоде в США
11:16
Защитники Донбасса начали проходить реабилитацию в Тульской области
11:10
Умер 24-летний бобслеист Максим Баньков
11:09
Вулканические бомбы чуть не убили туристов на Камчатке
11:04
Хакеры рассекретили личности будущих сотрудников спецслужб Украины

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика