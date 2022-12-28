При обрушении строительных лесов в Петербурге чудом обошлось без пострадавших

Сложились как карточный домик. На стройке жилого комплекса в Выборгском районе Петербурга рухнули строительные леса.

Арматура обрушилась после того, как строители залили 100 кубометров бетона. На кадрах видно, что фрагменты конструкции разбросало по всей стройплощадке. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Это подтвердили в администрации района. На месте работают оперативные службы.