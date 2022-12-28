В ФРГ раскрыли замысел Зеленского о проведении «мирного саммита»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 138

Frankfurter Rundschau: Зеленский предложил провести мирный саммит ради политической выгоды

В ФРГ раскрыли замысел Зеленского о проведении «мирного саммита»

Фото: Zuma / ТАСС

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Киев прилагает отчаянные усилия для напоминания международному сообществу о своих целях в конфликте с Москвой.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении «мирного саммита» продиктовано исключительно соображениями собственной выгоды. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Автор публикации уверен, что лидер Незалежной лишь создает видимость дипломатии, на самом же деле не стремится к серьезным переговорам с Россией. При этом, подчеркивается в статье, в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что конфликт с Россией отражается и на тех странах, которые поддерживают Украину, и где население все больше выступает за мирные переговоры.

Также автор обращает внимание на то, что Киев прилагает отчаянные усилия для напоминания о своих целях в конфликте с Москвой, в связи с чем они назойливо повторяются в прессе. С этой же целью Зеленский недавно посетил Вашингтон и встретился с американским президентом Джо Байденом, говорится в материале.

На днях киевские власти сообщили о желании провести в конце февраля «мирный саммит» под эгидой ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гутерреша. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, дипломатический диалог важен для завершения конфликта, так как мирные переговоры играют главную роль в любом противостоянии. При этом он подчеркнул, что Россию стоит включить в список участников саммита только после «необходимого международного суда».

Ранее 5-tv.ru рассказал, удастся ли Владимиру Зеленскому добиться войны между Россией и НАТО.

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