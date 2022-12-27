В Киеве изъявили желание провести «мирный саммит» ООН

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

Глава МИД Украины Кулеба: Киев намерен провести мирный саммит ООН в феврале

В Киеве изъявили желание провести «мирный саммит» ООН

Фото: www.globallookpress.com / Hasan Mrad

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Тема:
Украинский кризис

Украина «пустит» Россию за стол переговоров только после международного суда.

Киевские власти сообщили о желании провести к концу февраля «мирный саммит», используя площадку ООН. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в беседе с Associated Press. Представитель ведомства также добавил, что Незалежная видит в качестве возможного посредника генсека организации Антониу Гутерреша.

«ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — объяснил решение Кулеба.

Глава украинского МИД отметил важность дипломатического диалога для завершения конфликта. По его словам, мирные переговоры играют главную роль в любом противостоянии.

«Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — заключил политический деятель.

Однако Киев сделал важную пометку. По словам стороны, Россию стоило бы включить в список гостей саммита только после необходимого, по мнению Украины, международного суда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ осудили позицию ООН по расстрелу российских военнопленных.

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