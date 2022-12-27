В Киеве изъявили желание провести «мирный саммит» ООН
Глава МИД Украины Кулеба: Киев намерен провести мирный саммит ООН в феврале
Фото: www.globallookpress.com / Hasan Mrad
Украина «пустит» Россию за стол переговоров только после международного суда.
Киевские власти сообщили о желании провести к концу февраля «мирный саммит», используя площадку ООН. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в беседе с Associated Press. Представитель ведомства также добавил, что Незалежная видит в качестве возможного посредника генсека организации Антониу Гутерреша.
«ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — объяснил решение Кулеба.
Глава украинского МИД отметил важность дипломатического диалога для завершения конфликта. По его словам, мирные переговоры играют главную роль в любом противостоянии.
«Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — заключил политический деятель.
Однако Киев сделал важную пометку. По словам стороны, Россию стоило бы включить в список гостей саммита только после необходимого, по мнению Украины, международного суда.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ осудили позицию ООН по расстрелу российских военнопленных.
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