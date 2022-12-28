«Рыбинского маньяка» приговорили к пожизненному сроку за убийства детей

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 78

Насильник был задержан через несколько дней после преступления в Рыбинске. Он прятался в траве рядом с гаражами.

«Рыбинского маньяка» приговорили к пожизненному сроку за убийства детей

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Читайте нас в: Дзен Новости

К пожизненному заключению суд приговорил «рыбинского маньяка». По данным 5-tv.ru, в последнем слове обвиняемый Виталий Молчанов просил не назначать ему высшую меру наказания. Мужчина отметил, что не опасен для общества, поскольку в совершенном преступлении не было умысла. По словам убийцы, все дело в психическом расстройстве.

В сентябре 2020 года Молчанов убил двух дочерей своей сожительницы. Девочкам было восемь и 13 лет. Тела мать обнаружила, придя с работы. С мужчиной она познакомилась в сети за полтора месяца до трагедии, а затем переехала к нему с детьми из Омской области. В 2019 году он отбыл наказание за убийства и другие тяжкие преступления.

По данным Следственного комитета, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать девочек, а затем убил и надругался над телами погибших. Преступник был задержан через несколько дней в Рыбинске. Сотрудники полиции обнаружили его, когда мужчина пытался спрятаться в траве рядом с гаражами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли по оправе очков выявить маньяка.

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

13:17
«Могут ударить в любой момент.»: как казаки памятники от ВСУ спасали
13:04
В РФ предложили разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами
13:00
Война между Россией и НАТО? В США опубликовали стратегию на случай эскалации
12:51
Черное или яркое: в чем встречать Новый год каждому знаку зодиака
12:39
На политолога Сатановского заявили в полицию за клевету о ветеранах ВОВ
12:32
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась интимным видео со свидания

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2