Смотри внимательнее: можно ли по оправе очков выявить маньяка

Аксессуар может говорить о психотипе человека — кто-то почтальон Печкин, а кто-то — до мозга костей стиляга, а кто-то, возможно, опасный тип.

Очки нередко могут говорить о психотипе человека и даже его гормональном фоне, а в некоторых случаях должны насторожить прохожего — не факт, что рядом с вами не маньяк. Об этом в эксклюзивом интервью для 5-tv.ru рассказал типолог-психолог Константин Шадрин.

В тихом омуте

www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

По словам эксперта, люди, о которых преобладает гормон мелатонин, часто предпочитают самые незаметные оправы. Такие люди в жизни порой предпочитают не выделяться из толпы. И это не самый грустный момент в данном случае.

«Среди этого типа людей как раз чаще всего встречаются маньяки, то есть тихий спокойный человек, от которого не знаешь, что ожидать с такими очками, которые не позволяют обращать на себя внимание», — рассказал собеседник.

Одно целое

www.globallookpress.com / Felix horhager

А вот люди тиреоидного типа подбирают очки так, будто родились с ними. По крайней мере, их так воспринимают окружающие и они не мыслят человека без этого аксессуара.

«Когда вы смотрите на человека и чувствуете, что очки эти — они как будто бы для него, как будто бы продолжение его в этих очках. В них есть все только общее, то есть они ничем не отличаются от своего владельца. Они и владелец — одно целое», — заверил эксперт.

Стиль против практичности

Стиляги в свою очередь никогда не выберут неприметные очки, но и не станут впадать в крайности. Они остановятся на интересном, но взвешенном решении. Часто в организме этих людей преобладает гормон инсулин.

«Люди с преобладанием инсулина предпочитают милые, стильные, не очень яркие, но очень симпатичные приятные очки», — подчеркнул психолог.

В отличие от них, люди активные с очками не заморачиваются, им нужен просто удобный, надежный аксессуар. Другой в их руках не выдержит.

«Люди, у которых много активности, много агрессии, много адреналина, выбирают очки максимально практичные и удобные. Они часто их снимают и надевают, снимают — надевают, и вообще движения у них резкие с этими очками. Очки должны быть максимально такие крепкие», — считает собеседник.

Эпикуреец, Печкин или сама неординарность

www.globallookpress.com / Kristin Schmidt

Примерно также не придают значение оправе «эпикурейцы» — так психологи называют людей, у которых преобладает тестостерон и окситоцин. Главное, хорошо видеть — подумаешь, кто и что скажет.

На худощавых же и высоких людях часто можно заметить большие, выделяющиеся на лице очки. И по внешности, и по характеру в них так и читается Почтальон Печкин: принципиальные, дотошные, чересчур правильные. В их организме бушует адренокортикотропный гормон, отмечает психолог.

«Люди, у которых преобладает передняя доля гипофиза, адренокортикотропные и самотропные гормоны — они такие высокие худощавые и выбирают те очки, которые, помните, были у Почтальона Печкина, то есть большие, массивные, основательные. Еще и хорошо, если они будут правильной геометрической формы», — сказал собеседник.

В свою очередь люди из категории МСГ соматипа — самые неординарные, их лица можно узнать из тысяч других. Посмотрите на оправу — не ошибетесь.

«Они предпочитают те оправы, которых ни у кого нет, которые ну настолько необычны, настолько бросаются в глаза, что их невозможно не заметить и, соответственно, совершенно невозможно не заметить человека, который носит эти самые очки», — заключил типолог.

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