Жуткий «Хагги Вагги» исчез с прилавков магазинов России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Популярные среди детей игрушки «Хагги Вагги» сняли с продажи в России

Жуткий «Хагги Вагги» исчез с прилавков магазинов России

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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Большинство маркетплейсов уже скрыли или удалили карточки с этим товаром.

Популярные в России игрушки «Хагги Вагги» исчезнут с полок магазинов. По информации Роскачества, эти товары больше не допускаются к продаже на территории РФ.

Все дело в том, что данные игрушки не соответствуют качеству и содержат фенол.

«89% „Хагги Вагги“ из исследованных имели превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение более, чем в 4 раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе», — говорится в сообщении.

Известно, что при контакте с такими игрушками дети могут почувствовать себя крайне плохо. Например, у некоторых развивается сонливость, могут беспокоить головные боли и даже головокружения.

Более того, большинство игрушек на российском рынке вообще реализовывались бесконтрольно и не обладали сертификатами. Во многих магазинах продавали товары за разные цены: от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Кстати, до этого российские депутаты уже затевали проверку популярных игрушек «Хагги Вагги». Привлеченные эксперты тогда были призваны, чтобы узнать, как способны повлиять на детскую психику персонажи хоррор-игры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артист и депутат Дмитрий Певцов обнаружил в торговых точках конфеты в виде человеческих глаз и прочих зловещих форм.

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