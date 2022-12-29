В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II, которая основала город

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 102

В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II

Фото, видео: Telegram / Украина в шоке; 5-tv.ru

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Киевский режим продолжает уничтожать объекты культурного наследия.

В Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. Об этом сообщили украинские СМИ, а по некоторым Telegram-каналам разлетелись шокирующие кадры.

Накануне к памятнику нельзя было подъехать, так как прилегающую территорию оцепили и никого не пропускали. При этом сам демонтаж начался глубокой ночью.

К слову, решение демонтировать объект культурного наследия Одесский горсовет принял в конце ноября. Монумент был установлен в 1900 году. В 1920-м его уже демонтировали, но в 2007-м вернули на Екатерининскую площадь. Памятник неоднократно обливали краской, писали нецензурные слова.

Забывать историю на Украине начали с 2015 года. Тогда был принять закон о декоммунизации. С того момента в стране начали демонтировать памятники, связанные с СССР, а также переименовывать улицы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как жители Латвии боролись за сохранение памятника погибшим советским воинам.

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