«Годы мои на исходе»: Охлобыстин стал дедом и сразу оставил завещание

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Актер Иван Охлобыстин оставил завещание на имя родившегося внука

«Годы мои на исходе»: Охлобыстин стал дедом и сразу оставил завещание

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Артист считает, что его внука может сбить на жизненном пути человеческая неоднозначность.

У актера Ивана Охлобыстина случилось очень важное и радостное событие — родился первый внук по имени Антоний. Артист решил написать своему внуку пафосное, как он сам выразился, завещание.

«Антоний, внук мой возлюбленный! Годы мои на исходе и не ведаю я часа, когда Господь милосердный призовет меня к себе. Ведаю, что этот час наступит раньше, чем прежде и оттого тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — написал в личном блоге Охлобыстин.

В частности, актер объясняет малышу, что тот родился в очень важном и очень сложном 2022-м году. Тот год, который разделил мир на своих и чужих. А для того, чтобы человеческая неоднозначность не сбила Антония с пути, он должен услышать правду от своих предков.

«Правда эта заключается в том, что Россия — территория Бога и все живущие на ней, имеют внутреннюю обязанность оградить мир от зла. Россия не просто страна. Россия — это жизненный принцип, следовать которому тоже бывает очень больно. От несовершенства человеческой природы — жестокости, глупости, жадности и разврата», — продолжает Охлобыстин.

Любовь к Отчизне, по мнению актера, должна быть оформляющим фоном к личной жизни человека. Также он посоветовал Антонию найти свою вторую половинку, жить счастливо и быть самим собой.

Мамой новоиспеченного внука Охлобыстина стала его старшая дочь Анфиса. Еще весной 2021 года она вышла замуж за Дмитрия, с которым вместе работает в рязанском отделении партии Захара Прилепина. Известно, что они восстанавливают старинные дома, а также выясняют, где есть экологические проблемы.

Ране 5-tv.ru рассказал, как Иван Охлобыстин вместе с супругой Оксаной побывали в Донбассе.

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