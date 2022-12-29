«Русское лото» разыграет более двух миллиардов рублей на Новый год

Инвестировать можно не только в криптовалюту, но и в удачу, например, купив лотерейный билет. Тем более, что главный приз этого года — целый миллиард рублей. Как потратить сумму с девятью нулями уже думают те, кто решил попытать счастье в тираже «Русского лото». Анна Воропай узнала, каковы шансы на победу.

«Уже больше пять лет мы собираемся вместе за столом, достаем все свои лотерейные билеты, вскрываем все свои подарки и начинаем розыгрыш», — рассказывает покупательница лотерейных билетов Мария Сухова.

Участники берут билеты по одному и целыми пачками. В таком тубусе — сразу десять штук. Хватит на подарки друзьям и близким.

«Если подарить билет — ты подаришь шанс этому человеку выиграть тот самый миллиард», — сказала покупательница лотерейных билетов Екатерина.

Всего в новогоднем тираже «Русского лото» будут разыгрывать более 2 миллиардов рублей. Из них половина — гигантский главный приз размером в миллиард. Кому он достанется — станет известно 1-го января. Как всегда, розыгрыш пройдет в прямом эфире.

На что потратить сумму с 9 нулями — скорее всего будет решать всего один победитель. Но есть лишь небольшой шанс, что в этом году новогодний миллиард придется поделить между двумя или даже тремя счастливчиками.

«С вероятностью более чем 65% он отправится в одни руки. С вероятностью менее 20%, что его разделят двое. За последние пять лет благодаря лотереи „Новогодний миллиард“ от Русского лото появилось более 860 миллионеров и разыгралось более 13 миллиардов рублей», — говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Ольга встречает здесь каждого, кто пришел забрать крупную сумму. Именно ей чаще всего победители рассказывают о своих мечтах –открыть собственное дело, закрыть ипотеку, или уехать в кругосветное путешествие. Вот топ-5 самых популярных способов потратить выигрыш.

«Люди покупают загородные дома, квартиры, автомобили, делятся своими деньгами, выигрышем с близкими», — рассказала руководитель отдела по работе с победителями «Столото» Ольга Хакимова.

«Победителей в лотерейном центре будут ждать, начиная со второго января. Здесь можно привести себя в порядок перед съемками. Впереди — интервью и рассказы о своей уникальной истории успеха», — говорит корреспондент Анна Воропай.

В прошлый раз новогодний миллиард поделили между собой тренер из Крыма и налоговик из Новороссийска. Выигрышные билеты Владимир и Светлана проверили только спустя несколько дней. И когда увидели сумму — еще долго не могли поверить.

«Участвовали очень часто. Ну вот доучаствовались. Случилось чудо. 500 миллионов», — говорит победитель новогоднего тиража «Русского лото» 2022 года Владимир Исаков.

«Наверное, не зря в течение определенного срока, я верила в эту лотерею. Ну лет десять частенько покупала», — отметила победительница прошлогоднего тиража Светлана Брагина.

Свой счастливый билет жена Владимира купила, когда автобус затормозил напротив лотерейного киоска. В подобном ларьке его приобрела и Светлана. Она забрала последний — никому до нее не нужный. Возможно, выигрышный билет этого года прямо сейчас точно так же ждет победителя.