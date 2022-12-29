Истребители РФ уничтожили два украинских самолета и два вертолета в небе над ДНР
Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Палинчак; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские националисты за считанные часы потеряли незаменимую воздушную технику.
Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки сбили два украинских вертолета Ми-8 и два самолета — Су-24 и Су-25. Об этом в рамках регулярного брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Двойка самолетов была сбита в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики (ДНР), а именно — в районах городов Краматорск и Красный Лиман.
Вертолеты были ликвидированы в районах населенных пунктов Орловка и Суворов в ДНР.
Самолет Су-25 представляет собой штурмовик для поддержки сухопутных войск и уничтожения объекта при любой видимости и метеоусловиях. Его «собрат» Су-24 предназначен для фронтовой бомбардировки. Также он способен переносить ядерные заряды.
Вертолет Ми-8 считается самым распространенным двухдвигательным вертолетом в мире. Его модификации используются в более чем 50 странах земного шара.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы не дали прорваться националистам в районе Торского в ДНР.
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