Российские бойцы не дали прорваться националистам в районе Торского в ДНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Армия России предотвращает прорыв в районе населенного пункта Торское в ДНР

Российские бойцы не дали прорваться националистам в районе Торского в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Стрелковых столкновений не наблюдается, но зато часто происходят так называемые минометные и артиллерийские дуэли.

Российские бойцы ведут успешную оборону в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — прокомментировал военный с позывным «Ювелир».

Бойцы постоянно следят за противником, который расположился в оврагах. Как только неонацисты вылезают, то сразу же обстреливаются. Стрелковых столкновений в районе Торского не наблюдается, но часто происходят так называемые минометные и артиллерийские дуэли. Периодически в дело вступают танкисты.

Командир подчеркнул, что позиции подвергаются атакам, приблизительно, трижды за день. По словам «Ювелира», в отряде служат самые доблестные бойцы. Он заверил, что военнослужащие выдержат все испытания и пойдут вперед.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от националистов. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за сутки.

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