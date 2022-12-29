Леонид Агутин показал снимок с детьми, но не от брака с Варум

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 65

Певец Агутин показал на фото юных воспитанников своего отца-музыканта

Леонид Агутин показал снимок с детьми, но не от брака с Варум

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Знаменитость давно не видели в компании его звездной супруги Анжелики Варум.

Певец Леонид Агутин похвастался в соцсетях снимком с детьми, но не от Анжелики Варум. Как оказалось, ребята — ученики отца музыканта Николая Агутина. Накануне ребята выступили с отчетным концертом, а автор хита «На сиреневой луне» решил поддержать их вместе со своей звездной супругой. Кроме того, у артиста появился очередной повод гордиться своим отцом.

«Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом!» — подписал фото музыкант в своих социальных сетях.

Поклонники музыканта поспешили вместе с ним разделить радость, но еще больше обрадовались тому, что артист, появившись на празднике вместе с женой, развеял слухи о разводе.

«Говорили, что разводятся. И вот всем сплетникам назло. Как всегда, вместе, красивые и счастливые. У Леонида видно, что и кольцо на месте. Желаю еще как минимум столько же лет в браке!» — написал один из пользователей

Нашлись среди поклонников и те, кто раскритиковал образ Анжелики Варум. Не всем по вкусу светлый оттенок волос певицы, который больше напоминает седину, отмечает издание dni.ru. Хотя большинство все-таки в восторге от внешности артистки и забросали ее комплиментами:

«Вы классные! <…> Анжелика, как всегда обворожительная!»;

«Анжелика — красотка», — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны скрывает брак Агутина и Варум.

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