«За закрытыми дверями»: какие тайны скрывает брак Агутина и Варум

По мнению блогера, Анжелике Варум сильно досталось от мужа.

Самый крепкий брак в российском шоу-бизнесе трещит по швам. Поклонники артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум уже устали гадать, что могла произойти между двумя вечно влюбленными музыкантами.

Однако после строчек в новой песне артиста о расставании с некой женщиной, практически ни у кого не осталось сомнений, что в их отношениях что-то не так.

Известный блогер Рустам Солнцев, например, поделился со своими подписчиками, что вообще считает брак знаменитостей — «идеальным браком серийного маньяка Андрея Чикатило».

«Они вроде как разводятся с Анжеликой. Досталось ей очень сильно от него. Во-первых, она устала от его измен… Не знаю, как этот человек… <...> Обычно так и бывает, например, такая пара была хорошая в Ростовской области, и дети у них были тоже — двое. Ну уже и сексом даже не занимались с женой. Муж по командировкам ездил. Одна только незадача, фамилия у него была Чикатило», — написал блогер.

К слову, Агутин и Варум вместе с 1997 года. В 2000-м они поженились. В семье родилась дочь Елизавета. За 22 года брака не раз возникали слухи о расставании. Провоцировал их Агутин, появляясь в компании женщин. Но Варум никак не реагировала на злопыхателей. Так же и сейчас. Ни певица, ни артист не выходят на связь с поклонниками с объяснениями происходящего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому Леонид Агутин посвятил песню о расставании.