В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Информацию о его смерти подтвердил сын Артемий в переписке с 5-tv.ru.

«К большому сожалению, я вынужден подтвердить информацию о смерти Эдуарда Николаевича», — написал сын композитора.

Незадолго до смерти композитор лег в больницу на плановое обследование. У деятеля культуры не обнаружили коронавирус, но перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе.

Легендарный музыкант совсем недавно отпраздновал свой юбилей. А после — лег в больницу. Вместе с двусторонней пневмонией у музыканта развивалась сердечная недостаточность, также наблюдались проблемы со спиной.