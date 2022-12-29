Причины смерти знаменитого музыканта до сих пор не известны.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Информацию о его смерти подтвердил сын Артемий в переписке с 5-tv.ru.
«К большому сожалению, я вынужден подтвердить информацию о смерти Эдуарда Николаевича», — написал сын композитора.
Незадолго до смерти композитор лег в больницу на плановое обследование. У деятеля культуры не обнаружили коронавирус, но перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе.
Легендарный музыкант совсем недавно отпраздновал свой юбилей. А после — лег в больницу. Вместе с двусторонней пневмонией у музыканта развивалась сердечная недостаточность, также наблюдались проблемы со спиной.
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