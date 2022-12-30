Все не проверишь: эксперт назвала виновных в появлении опасных «Хагги Вагги»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 702

Президент Ассоциации индустрии детских товаров прокомментировала скандал с вредоносными игрушками «Хагги Вагги»

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; Личный архив Антонины Цицулиной; 5-tv.ru

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На российском рынке находят игрушки, несущие реальную угрозу для здоровья детей. При этом цена товара не всегда становится показателем качества.

Хоррор-игрушки «Хагги Вагги» уже убирают с полок магазинов. Выяснилось, что они содержат в себе фенол. Кто виноват в появлении отравленных игрушек, 5-tv.ru рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По мнению эксперта, нельзя винить взрослых за то, что они купили игрушку по низкой цене, и она оказалась опасной. Ответственность несет производитель: в первую очередь, он обязан использовать безопасное сырье.

«Есть очень жесткие показатели и по фенолу, и по другим материалам и химическим элементам, относящихся к первому и второму классу опасности, которые он не имеет права использовать. Это уголовно наказуемое деяние», — подчеркнула Антонина Цицулина.

Перед продажей игрушки проверяются, но изучить состав каждой невозможно. Выборка делается из партий товаров. Антонина Цицулина предположила, что в ситуации с «Хагги Вагги» некоторые поставщики указали, что это сувенирная продукция или игрушка для детей старше 14 лет. Не исключено, что часть «зверюшек» и вовсе были подделкой.

«К сожалению, у нас порядка 25% товаров на детском рынке — это незаконный оборот. Поэтому это не лицензионная продукция, которая выпускается правообладателем, это банальная подделка», — уточнила президент Ассоциации индустрии детских товаров.

По словам Цицулиной, некачественная игрушка с высоким содержанием фенола может реально навредить здоровью, поскольку маленькие дети буквально «дышат всем телом». Из-за обычного контакта с зараженным «Хагги Вагги» у кого-то могут возникнуть проблемы с дыханием, у других — появиться дерматит или другие высыпания на коже.

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