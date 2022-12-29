Как Россия усилила свою мощь на море

Военно-морской флот России сегодня получил серьезное пополнение: корабли и субмарины.

Курс на усиление взят в Минобороны не только в зоне ведения боевых действий. Сразу три флота — Балтийский, Северный и Тихоокеанский — сегодня приняли на вооружение новые суда. Андреевский флаг над ними взмыл по команде верховного главнокомандующего. Одна из новинок вооружения — подводный крейсер «Император Александр Третий», на своем борту он способен нести до 16 межконтинентальных ракет «Булава». Чем еще усилен морской щит страны, расскажет Алексей Лазуренко.

В Тихом океане, над Балтикой, в Северном море — сразу три Андреевских флага взмывают ввысь под российский гимн. Верховный главнокомандующий обещает: в ближайшие годы торжественная церемония поднятия флага над кораблями ВМФ будет повторяться чаще.

«Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане», — уточнил президент.

Сегодня морской щит страны сделали прочнее малый ракетный корабль, морской тральщик, атомный подводный крейсер. Каждый из них по-своему — вершина конструкторской мысли.

«Новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами. Так, на вооружении „Генералиссимуса Суворова“ стоят баллистические ракеты „Булава“, которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил», — заявил президент.

«Генералиссимус Суворов» вообще не имеет аналогов в мире. Шестой в линейке «Борей» от конструкторского бюро «Рубин». Помимо 16 зарядов «Булавы» оснащен 533-миллиметровыми торпедами. Все вооружение управляется принципиально новой системой. Улучшена маневренность, подлодку легче удержать на глубине. Еще она в пять раз «тише» предшественников.

Хотя в начале ноября «Генералиссимус Суворов» пошумел: из акватории Белого моря поразил «Булавой» учебную цель на камчатском полигоне Кура.

Через неделю после этого в залив Петра Великого впервые вышел «Анатолий Шлемов». Имя вице-адмирала, когда-то возглавлявшего управление кораблестроения ВМФ, досталось первому в своей линейке тральщику. На его базе испытают новый противоминный комплекс. Сам корабль, кстати, бережет монолитный стеклопластик. Он намного прочнее стали, и строить из него морские суда умеют только в России.

Так ставит удар малый ракетный корабль «Град» — в его запасе «Ониксы» и «Калибры». «Град» — десятый корабль в семействе. Собратья из Каспийской флотилии и Черноморского флота уже успели продемонстрировать мощь российских крылатых ракет террористам запрещенного «Исламского государства»* в Сирии. Теперь они участники специальной военной операции на Украине.

«Хочу еще раз сказать большое спасибо всем, кто разрабатывал и строил новые корабли. Пожелать удачи их экипажам. Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить Родине и нашему народу», — подытожил глава государства.

Уже в следующем году славные традиции российского военно-морского флота продолжит и экипаж атомной подлодки «Император Александр Третий». Он станет седьмым в ряду «Бореев». Счастливая цифра пророчит удачную судьбу, вместе с бутылкой шампанского, которую по традиции разбил о борт ракетоносца его капитан.

* — «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация