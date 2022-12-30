Офис Зеленского: Вашингтон согласен с Киевом о недопустимости компромиссов с РФ

У Украины и США полностью совпадают взгляды на то, как должен развиваться сценарий по разрешению конфликта с Россией. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью на одном из YouTube-каналов.

«С американцами у нас стопроцентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с президентом Путиным, с той властью, в отношении независимости, территориальной целостности, суверенитета — не будет», — заверил спикер.

Также, Андрей Ермак отметил, что Москва якобы рассчитывают оформить новые мирные договоренности, но Украина не пойдет на такой шаг. Это решение полностью одобряют в США. По словам главы офиса Зеленского, вопрос уже обсуждался в Конгрессе.

«Я почувствовал, что для демократов и республиканцев это очень чувствительный вопрос, чем должна закончиться эта война. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги, исходя из этой философии», — подчеркнул глава офиса Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной по так называемой формуле мира Владимира Зеленского.