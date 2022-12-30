Офис Зеленского: Вашингтон согласен с Киевом о недопустимости компромиссов с РФ

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 30

Украинские власти заявили, что заручились поддержкой обеих партий американского сената и не планируют заключать мирные договоренности с Москвой.

Офис Зеленского: Вашингтон согласен с Киевом о недопустимости компромиссов с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi

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У Украины и США полностью совпадают взгляды на то, как должен развиваться сценарий по разрешению конфликта с Россией. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью на одном из YouTube-каналов.

«С американцами у нас стопроцентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с президентом Путиным, с той властью, в отношении независимости, территориальной целостности, суверенитета — не будет», — заверил спикер.

Также, Андрей Ермак отметил, что Москва якобы рассчитывают оформить новые мирные договоренности, но Украина не пойдет на такой шаг. Это решение полностью одобряют в США. По словам главы офиса Зеленского, вопрос уже обсуждался в Конгрессе.

«Я почувствовал, что для демократов и республиканцев это очень чувствительный вопрос, чем должна закончиться эта война. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги, исходя из этой философии», — подчеркнул глава офиса Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной по так называемой формуле мира Владимира Зеленского.

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