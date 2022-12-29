Экс-соперник Пеле из сборной СССР Пономарев почтил его память: «Гений футбола!»

Легендарный спортсмен, проживший последние годы в борьбе с раком, скончался в возрасте 82 лет.

Советский футболист, заслуженный мастер спорта и игрок сборной СССР Владимир Пономарев отдал дань уважения почившей легенде — Пеле (Настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту. — Прим. ред.). Знаменитый спортсмен скончался после продолжительной борьбы с раком в возрасте 82 лет. В больнице его ежедневно поддерживали любящие члены семьи, фанаты со всех уголков Земли засыпали письмами с добрыми пожеланиями.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Владимир Алексеевич Пономарев, ровесник Пеле и в прошлом его соперник на поле, рассказал, каким увидел бразильца во время соревнований. По словам спортсмена, сыграны были два матча — в России и в Бразилии. В Москве команда Пеле разгромила противника со счетом 3:0, в Рио-де-Жанейро сработали в ничтью — 2:2. После состязаний обменивались впечатлениями за столиком в ресторане.

«Я хорошо и близко знаю Пеле по игре и в жизни. По игре — это вообще уникальный человек, потому что-то, что делал Пеле на футбольном поле — это просто неподвластно никому. И меня всегда спрашивают, а что он умел делать, чтобы говорить о нем, что это легенда. Да он все умел, вот, что интересно, он сам не понимал, что он делает, просто играл в футбол. Вот как мы дышим, так он играл в футбол», — сказал Пономарев.

Трехкратный победитель чемпионата мира был неизлечимо болен раком толстой кишки. Осенью прошлого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли, через несколько дней он снова попал в реанимацию, после был назначен курс химиотерапии. В январе 2022-го футболиста в очередной раз госпитализировали с общим отеком тела, врачи констатировали сердечную и почечную недостаточность.

С тех пор Пеле находился под постоянным наблюдением специалистов. В последнее время все старания докторов оказывались тщетными, химиотерапия уже не помогала, и знаменитый пациент получал только паллиативную помощь. Он выходил на связь с поклонниками из клиники, публиковал фото акций поддержки, сердечно благодарил за теплые слова, которые давали силы для борьбы. По мнению Пономарева, любовь миллионов к Пеле неслучайна, ведь его талантом нельзя не восхищаться.

«Он умел действовать левой ногой и правой ногой, угадывал действия противника, смотрел, на какой ноге стоит защитник — и это все на уровне мозжечка, только так. Компьютер у него работал. Это компьютер, который анализировал действия противника. Этим все сказано. Трудно говорить… Такие люди рождаются раз в сто лет, уникальный человек, легенда, гений футбола!» — заключил Владимир Алексеевич.

Всего несколько дней назад дочь гения Келли Насименто публиковала фото из палаты. На снимке она прижималась к угасающему папе, рядом на диване спала его внучка. Звезда футбола ушел тихо в объятиях семьи, он ушел из мира в лучах славы, в которых и прожил жизнь. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о жизненном пути Пеле и его блестящей карьере.