Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Эфирная новость 39

Открытая часть беседы продолжалась около 10 минут.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Отношения России и Китая находятся в лучшей форме за всю историю и являются образцом связи между крупными державами в 21-м веке. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Стали крепче и экономические связи двух стран.

Товарооборот вырос до рекордных двухсот миллиардов долларов, а по поставкам трубопроводного газа в Китай Россия вышла на второе место. Президент подчеркнул, что значимость партнерства лишь растет на фоне усиления геополитической напряженности и является стабилизирующим фактором.

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокации со стороны Запада отстаиваем позиции и защищаем не только свои интересы но и всех тех, кто выступает за подлинное демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», — отметил Путин.

«Перед лицом непростой, далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с Россией наращивать стратегическое взаимодействие, предоставляя возможности быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — добавил Си Цзиньпин.

Президент выразил уверенность в том, что в следующем году отношения России и Китая продолжат интенсивно развиваться, а также пригласил Си Цзиньпина весной посетить Москву, чтобы встретиться уже лично, и поздравил с наступающим Новым годом.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

20:29
Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу
20:20
Надя Ручка о группе «Блестящие»: Выходить на сцену, а у тебя слезы градом
20:08
ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач
20:05
Станет памятником безвкусице: Роман Худяков высказался о судьбе замка Галкина*
19:55
Важная деталь: какую сумку выбрать для новогоднего образа
19:32
Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Праздничный Бэтмен и сказка про стресс: топ необычных новогодних фильмов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023