Сердце в рубцах: блогер из США Кинан Кэхилл умер в 27лет

Мужчина стал популярен благодаря видеороликам, на которых синхронизировал движения губ со словами песен.

В возрасте 27 лет ушел из жизни блогер Кинан Кэхилл. 15 декабря врачи провели ему операцию на открытом сердце, после чего у звезды YouTube начались осложнения.

Известный в Америке блогер страдал синдромом Марото-Лами — редким наследственным заболеванием, при которой ткани и органы начинают увеличиваться и воспаляться, покрываются рубцами, что приводит к их истощению. Чаще всего пациенты сталкиваются с формами заболеваний сердца.

В середине декабря Кэхилл рассказал, что готовится пережить операцию. Врачи работали на открытом сердце, однако хирургическое вмешательство не принесло улучшений. Возникли осложнения и блогера подключили к системе жизнеобеспечения. В больнице мужчина провел две недели, после чего было принято тяжелое решение — отключить его от аппарата.

Кэхилл стал популярным благодаря своим видео, в которых делал липсинк (подражание пению под популярные композиции — Прим. ред.). YouTube-карьера блогера началась в 2010 году, он быстро набрал фан-базу и обратил на себя внимание мировых звезд: Кэти Перри, Джастина Бибера, Дженнифер Энистон. 50 cent и других. В одном из сезонов западного проекта «Топ-модель по-американски» Кэхилл стал приглашенной знаменитостью.

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