Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

В Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, бывший мюнхенский архиепископ), сообщает пресс-служба Святого Престола. Причина смерти понтифика на покое не разглашается.

Сообщается, что последние годы своей жизни Бенедикт XVI провел в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI — первый Папа за несколько веков, который отрекся от должности при жизни. Престол он занимал с 2005 по 2013, но в какой-то момент принял решения отречься от поста. Это стало неожиданностью даже для его приближенных.

Бенедикт XVI также стал первым за несколько столетий римским папой из Германии.