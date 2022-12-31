Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Свою старость бывший Папа провел на покое в маленьком монастыре.

Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI

Фото: www.globallookpress.com / Stefano Spaziani

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В Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, бывший мюнхенский архиепископ), сообщает пресс-служба Святого Престола. Причина смерти понтифика на покое не разглашается.

Сообщается, что последние годы своей жизни Бенедикт XVI провел в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI — первый Папа за несколько веков, который отрекся от должности при жизни. Престол он занимал с 2005 по 2013, но в какой-то момент принял решения отречься от поста. Это стало неожиданностью даже для его приближенных.

Бенедикт XVI также стал первым за несколько столетий римским папой из Германии.

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