Мединский попрощался с Артемьевым: «Был очень молодой до последнего дня»

Великий мэтр музыки недавно отпраздновал юбилей, а потом слег в больницу.

Бывший министр культуры России Владимир Мединский попрощался с композитором Эдуардом Артемьевым. Журналисты 5-tv.ru побеседовали с политиком на отпевании умершего мэтра музыки.

«Кто-то считал, что он выглядит, как дедушка, но на самом деле он был очень молодой до последнего дня. Все время шутил. Невероятный ироничный человек. Мы думаем, что потеряли с ним связь, но она сохранилась, односторонняя. Музыка его — вечна», — сказал Мединский.

Он добавил, что Артемьев мог иронизировать, в том числе, и над самим собой, а также был очень верующим человеком, чья музыка стала неразрывной частью огромного количества великого кино.

Именитого композитора не стало на 86-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются. О печальном событии общественность известил сын знаменитости Артемий.

«К большому сожалению, я вынужден подтвердить информацию о смерти Эдуарда Николаевича», — написал родственник композитора 5-tv.ru.

Легендарный музыкант совсем недавно отпраздновал свой юбилей. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Машков описал совместную работу с Артемьевым.